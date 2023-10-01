Haliç Tömer'de dil eğitimi Türk kültürünün aktarımı ile destekleniyor

Haliç Üniversitesi’nde 2019 yılından beri faaliyet gösteren Haliç TÖMER, dört sene gibi kısa bir sürede 10 bine yakın yabancıya Türkçe eğitimi vermesiyle, üniversite dil eğitim merkezleri arasında ön plana çıkıyor. Yabancı öğrencilerin Türkiye’ye daha hızlı adapte olmaları için A1-A2-B1-B2-C1-C2 seviyelerinde nitelikli Türkçe eğitimi veren merkezde, Avrupa, Rusya, Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika gibi geniş yelpazede bir uluslararası öğrenci topluluğu dikkat çekiyor. Haliç TÖMER Genel Koordinatörü Selma Arslan merkezin son yıllarda yakaladığı ivme ile ilgili şunları söylüyor: ‘‘Dil eğitimindeki yetkin, deneyimli öğretim görevlilerimiz ve eğitmen kadromuz ile Haliç TÖMER’de Türkçe’nin en etkin ve kolay öğrenilebileceği eğitim modelleri geliştirdik. Bununla birlikte, sınıflarımızdaki kozmopolit atmosfer ve çeşitlilik öğrencilerimize hem daha interaktif bir dil öğrenme fırsatı sunuyor hem de dil eğitimi için en verimli ortam olan kültürel etkileşimli bir alan yaratıyor. Bu zengin ortam sayesinde öğrenciler sınıf içinde ve dışında farklı kültürlerden gelen arkadaşlarıyla etkileşimde bulunarak dünya görüşlerini ve ufuklarını genişletiyor.’’

Haliç Üniversitesi 5. Levent kampüsünde eğitimlerini sürdüren TÖMER, Türkçe dil eğitimini çeşitli etkinlikler, aktiviteler ve konuşma kulübü ile de destekleyerek çok yönlü bir eğitim anlayışını benimsiyor. Eğitmenlerin İstanbul’un tarihi ve kültürel yerlerine düzenlediği gezilerde ise öğrenciler hem İstanbul’u keşfediyor hem de kültürel mirasımızı yakından tanıma şansı buluyor. TÖMER Koordinatörü Arslan ise bu anlamda merkezin özel bir misyon edindiğinin altını çiziyor: ‘‘Haliç TÖMER olarak dil öğretmekten fazlasını sunuyoruz. Öğrencilere sadece Türkçe öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda Türk kültürünü ve tarihini de aktarıyoruz. Neden mi? Çünkü inanıyoruz ki, en iyi kültürel aktarım dil ile başlar. Burada tüm öğrencilerimizle aile gibiyiz. Benimsediğimiz bu misyon çerçevesinde, öğrencilerimize Türk gelenek göreneklerini tanıtan, kültürümüzü öğrenmelerini sağlayan bir ortam yarattık. Onlar da ülkemizi ve kültürümüzü yakından tanımak için oldukça istekli ve heyecanlılar. TÖMER’deki bu güçlü aile bağımız onların dil öğrenim süreçlerini de olumlu yönde etkiliyor.’’

TÖMER, kuruluşundan itibaren donanımlı öğretim görevlisi ve yönetim kadrosuyla bilimsel temelli bir dil merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Yüz yüze ve online olarak verilen grup derslerinin yanı sıra, merkezin son yıllardaki önemli eğitim alanlarından bir diğeri ise konsolosluklar ve elçilikler ile yürütülen iş birlikleri. Bu iş birlikleri kapsamında; TÖMER’in yetkin eğitmenlerince Katar ve Afganistan Başkonsoloslukları olmak üzere Türkiye’deki önemli uluslararası kurumlarda Türkçe öğrenmek isteyen yabancı diplomat ve bürokratlara özel dersler veriliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ise Haliç TÖMER’in üniversite için çok önemli bir değer olduğuna vurgu yapıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: ‘‘Dil öğrenimi günümüzde dünyadaki sınırları ortadan kaldıran ve bir dünya vatandaşı olmanızı sağlayan en güçlü kazanım. Üniversite olarak, müfredatımız ve modern eğitim modellerimizle Türk öğrencilerimizin en az 3 yabancı dille mezun olmalarını sağlıyoruz. Ancak aynı gayeyi üniversitemizde eğitim almayı tercih etmiş uluslararası öğrencilerimiz için de taşıyoruz. Dünyanın en önemli dil öğrenim ve kültür merkezlerini örnek alarak yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla kurulan Haliç TÖMER, gerek üniversitemizin yabancı öğrencilerine gerekse dışardan aldığı yabancı katılımcılara sunduğu nitelikli ve kapsamlı Türkçe eğitimiyle, dil eğitimine verdiğimiz ehemmiyetin en önemli göstergelerinden biri. Öğrencilerin sadece Türkçe dilini değil, aynı zamanda Türk kültürünü de derinlemesine anlamaları için çok yönlü ve etkileşimli bir eğitim sunan TÖMER, Haliç Üniversitesi’nde, dilimizin ve kültürümüzün bir elçisi olma misyonunu başarıyla yerine getiriyor. Üniversitemiz farklı kültürlerin birbiriyle ahenk ve uyum içinde olduğu bir kampüse sahip. Türkçe öğrenmek isteyen her yaştan, her gruptan katılımcı için kapıları açık olan ve dünyanın farklı coğrafyalarından gelen insanların güçlü bağlar kurduğu Haliç TÖMER de büyük bir kültürel çeşitliliğe sahip üniversitemizin güçlü simgelerinden biri olmaya devam edecektir.’’