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Ekonomi Halı sektörünün ihracatında aslan payı Gaziantep'in
Ekonomi

Halı sektörünün ihracatında aslan payı Gaziantep'in

Gaziantep, Türkiye halı sektörünün ocak-eylül dönemindeki ihracatının yüzde 70'ini tek başına gerçekleştirdi - Bu dönemde kentten 1,2 milyar dolarlık dış satım yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:10:58 -
Halı sektörünün ihracatında aslan payı Gaziantep'in

ANKARA (AA) – ERHAN CİHAN ÜNAL – Türkiye halı sektörünün bu yılın ocak-eylül döneminde yaptığı 1 milyar 770 milyon 886 dolarlık dış satımın yüzde 70'ine Gaziantep'te faaliyet gösteren firmalar imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye bu yılın son çeyreği itibarıyla 118 milyar 355 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Bu dönemdeki ihracatın alt sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, halı sektörünün gerçekleştirdiği 1 milyar 770 milyon 886 bin dolarlık dış satımın 1 milyar 249 milyon 469 dolarlık kısmının Gaziantep'ten yapılması dikkati çekti. Gaziantep sektör ihracatının yüzde 70'ini tek başına yaptı.

Halı dış satımında Gaziantep'i 386 milyon 55 bin dolarla İstanbul, 41 milyon 838 bin dolarla Uşak ve 18 milyon 832 bin dolarla Bursa takip etti.

Gaziantep toplam halı ihracatı içindeki ağırlığıyla dikkati çekmenin yanında bu alanda yıllık artış da sağladı. Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin gölgesinde geçen söz konusu dönemde il, ihracatını yüzde 2,31 artırdı. Gaziantep geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 221 milyon 225 bin dolarlık halı ihracatı yapmıştı.

- En fazla ABD'ye ürün gönderildi

Halı sektörü ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında, ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Sektörün ABD'ye yönelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,15 artışla 621 milyon 467 bin dolara çıktı. En fazla ihracat yapılan diğer ülkeler ise 227 milyon 252 bin dolarla Suudi Arabistan, 91 milyon 326 bin dolarla Almanya ve 80 milyon 441 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Halı sektörü dış satımının illere ve ülkelere göre dağılımı şöyle:

İller

Ocak-eylül dönemi (bin dolar)

Gaziantep

1.249.469

İstanbul

386.056

Uşak

41.839

Bursa

18.832

Kayseri

11.663

Ülkeler

Ocak-eylül dönemi (bin dolar)

ABD

621.468

Suudi Arabistan

227.253

Almanya

91.326

Birleşik Krallık

80.441

Irak

60.862


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