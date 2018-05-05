Halı seçerken bunlara dikkat edin

Bir evdeki dekorasyonun en önemli tamamlayıcı parçaları halı ve perdelerdir. Peki iyi ve doğru bir halı seçimi nasıl yapılır? Hangi odaya hangi tür halılar uygundur? Bu ipuçları siz ve eviniz için en uygun halıyı seçmenize yardımcı olacak.

“Renk seçimi, odalarda dört farklı etki yaratmak için yapılır. Bu etkiler ferahlık, sıcaklık, soğukluk veya ılıklıktır. Ayrıca halıda seçilen renk, zemini ne kadar vurgulamak istediğinizle de alakalıdır.”Evinizin zeminini dekorasyon içinde ön plana çıkarmak istiyorsanız; halınızı nötr renkli ve desensiz seçebilirsiniz. Gri renklerin seçimi de zemini arka planda bırakmaya yeter. Bu sayede evinizin mobilyalarını ön plana almış olursunuz.

Eğer mobilyalarınızın yeterince göz alıcı olmadığını ve dikkati zemine çekmek gerektiğini düşünüyorsanız; halınız açık renkli ve desenli olmalıdır.

ÇOCUK ODASI HALILARI NASIL OLMALIDIR?

Çocuk odasının dekorasyonuna katkı sağlayan, uykulu bebeği ve yorgun ayaklarıyla ebeveynlerin rahat edebileceği, oyun oynarken bebeğinizin rahat edeceği ve sağlığını kötü etkilemeyecek halılar seçilmeli. Bebeğinizin alerjik rahatsızlıkları varsa tüy bırakmayan tercihen kısa tüylü ve organik malzeme ile üretilmiş halılar kullanılmalıdır.

OTURMA ODASINA DAYANIKLI HALILAR TERCİH EDİN

Kullanım sıklığı yüksek alanlar olduğundan daha dayanıklı halılar bu mekânlar için doğru seçimler olacaktır.

YEMEK ODASINA LEKE TUTMAYAN HALILAR ALIN

Tabii ki üzerinde yemek yenileceği düşünüldüğünde en önemli faktör leke tutmayan bir halı olmasıdır. Temizlenmesi kolay ve tercihen koyu renk tonlarında bir halı tercih edilmelidir.

YATAK ODASI HALISI NASIL OLMALIDIR?

Eğer büyükçe bir yatak odanız varsa, zemininbir kısmını kapatarak dekorasyonu tamamlayacak zevkinize göre bir halı alabilirsiniz.

HALI ALIRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Büyük bir halı siparişi vermeden önce stiline, rengine, odanın dekor ve rengine uyumuna, mekânın kullanım sıklığına, halının malzemesine doğru karar verip, size en uygun stil, ölçü ve renkleri belirlemelisiniz.

Ölçü alırken duvardan veya süpürgelikten 30-60 cm boşluk bırakarak ölçü almak gerekir.

Farklı halı şekillerinin ve dokularının odanın görünüm ve hissiyatını değiştireceğini hesaba katın.

Odanıza ışıltı katacak bir halı sipariş edin.

Seçtiğiniz halıya ve zemine göre bir kaydırmaz pad veya bant çözümü bulmalısınız.

Dış mekânlar için ve iç mekanlar için kullanım alanına uygun halı seçin.

Yemek odasına halı alırken masalarla birlikte sandalyeleri ve sandalyeler çekildiğinde onları da kapsabilecek şekilde ölçü alın.

Çocuğunuz veya hayvanınız varsa leke tutmayan halı alın.

RENKLERİ DOĞRU SEÇİN

Eğer odanızı tamamen yenilemeyecekseniz halı seçerken odadaki üç temel renkten birini anahtar olarak seçin. Halının bu renklerle tamamen birebir olması beklenmez. Fakat iki üç tanesi ile uyumlu tonlarda halı seçin. Tek renkli veya geometrik desenli halılar renk uyumunda daha kolay seçimlerdir.