Halı sahaların ne zaman açılacağı birçok vatandaş ve halı saha işletmecisi tarafından merak ediliyor. Sosyal mesafeyi artırmak ve koronavirüs salgını etkisini azaltmak için halı sahaların geçici bir süreliğine kapatılmasına karar verilmişti. Peki, halı sahaların açılacağı tarih belli mi? Halı sahalar ne zaman açılacak?

Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu mu?

Halı sahalar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin nihai kararın Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre verileceği ön görülüyor.