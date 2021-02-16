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Gündem Halı sahaların açılacağı tarih belli mi? Halı sahalar ne zaman açılacak?
Gündem

Halı sahaların açılacağı tarih belli mi? Halı sahalar ne zaman açılacak?

Birçok vatandaş halı sahaların ne zaman açılacağını merak ediyor. Son dakika gelişmelerini yakından takip edenler birçok işletmelerin ne zaman açılacağını araştırıyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gelen kısıtlamaların ardından tüm halı sahaların da kapatılma kararı alınmıştı. Birçok vatandaş ve halı saha işletmecisi konuya ilişkin yeni gelişmelerin olup olmadığını merak ediyor. Peki, halı sahaların açılacağı tarih belli mi? Halı sahalar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-16 12:29:00 -
Halı sahaların açılacağı tarih belli mi? Halı sahalar ne zaman açılacak?

Halı sahaların ne zaman açılacağı birçok vatandaş ve halı saha işletmecisi tarafından merak ediliyor. Sosyal mesafeyi artırmak ve koronavirüs salgını etkisini azaltmak için halı sahaların geçici bir süreliğine kapatılmasına karar verilmişti. Peki, halı sahaların açılacağı tarih belli mi? Halı sahalar ne zaman açılacak?

Halı sahaların açılacağı tarih belli oldu mu?

Halı sahalar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin nihai kararın Sağlık Bakanlığı görüşlerine göre verileceği ön görülüyor.

 

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