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Yerel Halı sahada kalp krizi geçirdi
Yerel

Halı sahada kalp krizi geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 18:30:00 -
Halı sahada kalp krizi geçirdi

Halı sahada kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti.

Sason ilçesi Boğazkapı köyü ilk ve ortaokulunda görev yapan, daha önce Kayseri Demirspor’da 2007-2017 yıllarında forma giyen okul müdürü E. A. (27), halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken aniden fenalaştı.

112 Acil Servis ekiplerince halı sahada müdahale edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen E. A., Batman’da kaldırıldığı hastanede 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen okul müdürü hayatını kaybetti.

Okul müdürünün vefat haberi, görev yaptığı Sason ilçesinde derin üzüntüyle karşılandı.

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