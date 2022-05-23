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Yerel Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi öldürdü!
Yerel

Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi öldürdü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:52:00 -
Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi öldürdü!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Yalova Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre halı saha maçında O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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