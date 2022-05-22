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Yerel Halı saha maçında kan aktı! Pompalı tüfekle ateş etti
Yerel

Halı saha maçında kan aktı! Pompalı tüfekle ateş etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 22:28:00 - 2022-05-22 22:43:31
Halı saha maçında kan aktı! Pompalı tüfekle ateş etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde halı saha maçında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Yalova sokak üzerinde meydana gelen olayda halı saha maçı yapan E.K. ve O.Ç. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.’nin ikametine gelen O.Ç., E.K.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı

Yaralı adam sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de O.Ç.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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