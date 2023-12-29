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Yerel Halı saha maçında kalbine yenik düştü
Yerel

Halı saha maçında kalbine yenik düştü

Yeniakit Publisher
2023-12-29 22:51:00 -
Halı saha maçında kalbine yenik düştü

Bingöl’ün Genç ilçesinde halı sahada maç oynadığı sırada kalp krizi geçiren bir öğretmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Selçuk Tulgar (34), arkadaşları ile birlikte maç yapmak için halı sahaya geldi.

Maç esnasında yere yığılan Tulgar’a arkadaşları tarafından ilk müdahale yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Tulgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tulgar’ın cenazesinin yapılacak olan işlemlerin ardından memleketi Mersin’e gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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