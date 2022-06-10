Halı atığından izolasyon malzemesi üretimi projesi

SANKO Okullarının dört proje ile katıldığı yarışmada, 5’inci sınıf öğrencilerinden Kerem Utku Kaleli ve Ufuk Alkın Karayılan’ın proje danışman öğretmenleri Gülden Dilsiz rehberliğinde hazırladıkları “Üleksit Katkılı Halı Atığından İzolasyon Malzemesi Üretimi ve Kullanılabilirliğinin Araştırılması” projesi, finale kalan 12 fen bilimleri projesi arasından Türkiye birincisi olarak önemli bir başarı elde etti. Projeyle ilgili bilgi veren Kerem Utku Kaleli, yalıtım malzemeleri olarak direk kullanılan malzemeler olduğu gibi atık maddelerin de geri dönüşümde yalıtım malzemesi olarak kullanılabildiğini söyledi. Yalıtım malzemesi olarak kullanılan malzemelerden birinin de halı atığı olduğunu ifade eden Kaleli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halı fabrikalarından yıllık 600 bin ton civarında halı atığı ortaya çıkıyor. Ülke ekonomisi için bu denli yüksek miktardaki halı atığı önemli kayıptır. Halı atıkları genel olarak halı oyulurken veya tıraşlanırken oluşmaktadır. Ancak halı atıklarının geri dönüşümü gerek atıkların büyüklüğü gerekse içerdikleri maddeler nedeniyle zahmetli bir süreçtir. Her atık geri dönüştürülerek tekrar aynı sektörde kullanılamıyor veya çok azı kullanılabiliyor. Halı atıkları geri dönüştürülerek genelde mobilya ve dekorasyon sektöründe dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.”

''Enerji verimliliğine katkı sağlayabilecek proje''

Projeyle halı atıklarının izolasyon malzemesi olarak kullanılması araştırdıklarını dile getiren Ufuk Akın Karayılan ise projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Halı tıraşlanırken ortaya çıkan atıklara doğal madde olan üleksit (Mineral bakımından çok zengin bir bor çeşidi) ekledik. Uygulanan yöntemden elde edilen sonuçlara göre, halı atıklarına üleksit eklenmesi izolasyon malzemesi olarak kullanılabileceğini ve aleve karşı tutuşmasını geciktirdiğini tespit ettik. Üleksit miktarı arttıkça ısı izolasyonu daha fazla artarken ilk tutuşma süresi de artmaktadır. Üleksit katkılı halı atıkları güvenle izolasyon malzemesi olarak kullanılabilir ve enerji verimliliğine daha çok katkı sağlayabilir.”

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, dört proje ile yarışmaya katılan öğrencilerini ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.