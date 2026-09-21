Halep kırsalında şiddetli patlamalar: Mühimmat deposu iddiası
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye’nin Halep iline bağlı el-İys bölgesinde şiddetli patlamalar meydana geldi. Yerel kaynaklar patlamaların bir mühimmat deposunda yaşandığını belirtirken, olayın nedeni henüz netleşmedi.
Halep’in güneybatı kırsalından gelen patlama seslerinin ardından olayın niteliğine ilişkin inceleme başlatıldı. Suriye’nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye, bölgede şiddetli patlamalar yaşandığını ve nedeninin araştırıldığını bildirdi.
Suriye'nin resmi televizyon kanalı el-İhbariyye'nin haberine göre, bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve patlamaların niteliği araştırılmaya başlandı.
Yerel kaynaklara göre patlamalar, Savunma Bakanlığına ait bir mühimmat deposunda gerçekleşti. Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.