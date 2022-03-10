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Yerel Halat merdivenden düşen 28 yaşındaki işçi hayatını kaybetti!
Yerel

Halat merdivenden düşen 28 yaşındaki işçi hayatını kaybetti!

Yalova Tersanesi'nde gemiye çıktığı halat merdivenden düşen 28 yaşındaki işçi Arif Can hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 17:22:00 -
Halat merdivenden düşen 28 yaşındaki işçi hayatını kaybetti!

Olay 7 Mart günü sabah saatlerinde Yalova'daki tersanede meydana geldi. Arif Can (28) isimli işçi, gemiye tırmanmak için bindiği halat merdivenden denize düştü. Bunu gören diğer iş arkadaşı, can simidi atarak, Arif Can'ı kurtarmaya çalıştı. Durum, polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Arif Can'ın cansız bedeni dalgıç polisler tarafından çıkarıldı. 45 gündür Yalova'daki tersanede çalıştığı öğrenilen Arif Can'ın cansız bedeni, memleketi Sinop'a gönderildi. Arif Can, 8 martta toprağa verildi.

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