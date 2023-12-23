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Yerel Halasını satırla öldüren kişi intihara teşebbüs etti
Yerel

Halasını satırla öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Yeniakit Publisher
2023-12-23 06:49:00 -
Halasını satırla öldüren kişi intihara teşebbüs etti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, halasını satırla öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi 7003 Sokak'ta M.A. (21), tartıştığı halası G. A.'nın (43) boğazını satırla kesti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden uzaklaşan ve 7007 Sokak'taki evde aynı satırla intihara teşebbüs eden M.A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

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