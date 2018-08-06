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Halaçoğlu'ndan Akşener'e gönderme: Kimse bulunmaz değil

12 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi partinin kurucu üyeleri Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri ile birlikte İYİ Parti'den istifa eden Yusuf Halaçoğlu, "kimse bulunmaz hint kumaşı değil" diyerek Meral Akşener'e göndermede bulundu.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:30
Halaçoğlu'ndan Akşener'e gönderme: Kimse bulunmaz değil

MHP’den istifa ederek İyi Parti’ye geçen ancak 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı gösterilmeyen eski Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu konuya ilişkin T24'ye yaptığı açıklamasında "Biz Türkiye'de şundan artık bıktık. Bir partinin genel başkanı olan kişinin bulunmaz Hint kumaşı olması anlayışından bıktık" diyen Halaçoğlu, "İYİ Parti’nin bundan sonra umut olma ihtimali kalmadığını" belirtti.

Halaçoğlu devamında şunları söyledi:

"BERABER OLDUĞUMUZ ARKADAŞLAR VEKİLLİĞİ TERCİH ETTİ"

"Biz burada çok iyi niyetle çıktığımız yolda maalesef beraber olduğumuz arkadaşların bizim gibi aynı şekilde düşünmediklerini gördük, milletvekilliğini tercih ettiklerini gördük."

"OTURUP, MAAŞ ALIP, ÇAY İÇECEKLER"

"Milletvekilliği ile başarıya ulaştıklarını zannettiklerini gördük. Milletvekillerinin şu an yapacakları iş, oturacaklar, maaş alacaklar ve çay içecekler."

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 23:30
  1. Kayseri
  2. Meral Akşener
  3. Yusuf Halaçoğlu
  4. İYİ Parti
  5. MHP

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