Hala utanması yok! İlk turun patlayan anketçisi yine kafayı çıkardı

14 Mayıs’ta düzenlenen ilk tur seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88; Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy almıştı.

ORC Araştırma, ilk tur için Kılıçdaroğlu'nu cilalamış, oylarını abarttıkça abartmıştı. ORC, yanıldığı ilk tur tahminini şöyle açıklamıştı:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 2,8

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Yeni anket yayınladı

ORC Araştırma’nın 24 – 25 Mayıs’ta bu kez utanmadan ikinci tur için anket gerçekleştirdi.

Ankete göre kararsızlar dağıtılınca çıkan sonuçlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,4

Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,6

Utanmadan açıklama yaptı

ORC Araştırma, 14 Mayıs seçimlerinden önce CHP lideri Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 51,7 oranında gösteren, milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın kayıp yaşayacağını öngören anketleri ile ilgili açıklama yapmış, Genel Müdür Mehmet Pösteki, "Maalesef açıklanan seçim sonucu ile araştırma sonucumuz uyuşmadı. Bu konuda sizlere hayal kırıklığı yaşattığımızın bilincindeyiz. Ancak şundan emin olunuz ki hiç kimseyi bile isteye yanıltmadık" demişti.