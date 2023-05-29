Hala utanma yok! Sandığa gömülen Bebecan akıl vermeye kalkıştı

28 Mayıs hezimetinin ardından kameralar karşısına geçen 6'lı masanın küçük ortaklarından Ali Babacan, utanmadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akıl vermeye kalktı.

Babacan, sözlerine Erdoğan'ı tebrik ederek başlasa da, konuşmasının devamında, "Kendisine çağrım, vatandaşlarımızın verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Olmayan oylarıyla Kılıçdaroğlu'nun sırtından 14 milletvekili kazanan tuzu kuru Babacan, şöyle konuştu:

Umutsuzluğa yer yok. Biz buradayız, sapasağlam ayaktayız. Bizim de kendimize çıkaracağımız dersler olacaktır. Doğru yoldan sapmayacağız. Tam demokrasiye olan sevdamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Üzülerek söylüyorum, her alanda sadece ve sadece kötüye gidişin devamını göreceğiz. Ancak biz buradayız, tavsiyelerimizi ortaya koyacağız.

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