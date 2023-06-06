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Spor Hâlâ Koç yönetiminden başarı bekleyen var mı acaba?
Spor

Hâlâ Koç yönetiminden başarı bekleyen var mı acaba?

Yeniakit Publisher
2023-06-06 23:21:00 -
Hâlâ Koç yönetiminden başarı bekleyen var mı acaba?

Nefes kesen bir derbi izlemenin hesabını yaparken; iyi bir şampiyon Galatasaray izlerken, yerlerde sürünen bir Fenerbahçe karşımızda gördük... Bu sezon derbi kazanamayan Sarı-Lacivertliler büyük ihtimalle de çarşamba günü Beşiktaş’ın Konya’yı Vodafone Park’ta mağlup etmesiyle sezonu 3. sırada bitirmesi artık masada...

Nefes kesen bir derbi izlemenin hesabını yaparken; iyi bir şampiyon Galatasaray izlerken, yerlerde sürünen bir Fenerbahçe karşımızda gördük... Bu sezon derbi kazanamayan Sarı-Lacivertliler büyük ihtimalle de çarşamba günü Beşiktaş’ın Konya’yı Vodafone Park’ta mağlup etmesiyle sezonu 3. sırada bitirmesi artık masada...

 

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