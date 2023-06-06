Hâlâ Koç yönetiminden başarı bekleyen var mı acaba?
Nefes kesen bir derbi izlemenin hesabını yaparken; iyi bir şampiyon Galatasaray izlerken, yerlerde sürünen bir Fenerbahçe karşımızda gördük... Bu sezon derbi kazanamayan Sarı-Lacivertliler büyük ihtimalle de çarşamba günü Beşiktaş’ın Konya’yı Vodafone Park’ta mağlup etmesiyle sezonu 3. sırada bitirmesi artık masada...
Nefes kesen bir derbi izlemenin hesabını yaparken; iyi bir şampiyon Galatasaray izlerken, yerlerde sürünen bir Fenerbahçe karşımızda gördük... Bu sezon derbi kazanamayan Sarı-Lacivertliler büyük ihtimalle de çarşamba günü Beşiktaş’ın Konya’yı Vodafone Park’ta mağlup etmesiyle sezonu 3. sırada bitirmesi artık masada...