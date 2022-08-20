  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tercihlerini Türkiye'den yana kullandılar! Akın akın geliyorlar

Ayçiçek yağı, peynir, un, yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! İndirim oranı belli oldu

CHP istedi AYM iptal etti! Fiyatlarda istikrar sağlamak Anayasa’ya niye aykırı?

Avrupa'yı Türkiye ısıtacak! Sipariş yağıyor

‘Liyakat’ örneği İmamoğlu’nun bir kadınla olan eski tvitleri ifşa oldu! Yorum tamamen size ait

Türkiye'den kritik hamle! Milli Muharip Uçak gelene kadar onlar kullanılacak

ABD basınından dünyayı yerinden oynatacak iddia! Putin ve Çin lideri Xi Eylül tarihinde buluşacak!

'Anasını görünce küçük dilinizi yutacaksınız’ diyen Necmettin Batırel duyurdu: Dolar o tarihte 15 liraya düşecek

Üçüncü ittifak kuruldu! Evlere şenlik açıklama

Türkiye’nin Suriye diplomasisi PKK’yı çıldırtıyor
Siyaset Hâlâ haklı gerekçe istiyor! PKK’nın bombalı hendekleri Elif Çakır’ı kesmedi
Siyaset

Hâlâ haklı gerekçe istiyor! PKK’nın bombalı hendekleri Elif Çakır’ı kesmedi

Çözüm sürecinde hain PKK’nın yaptığı rezillikleri görmezden gelen Karar yazarı Elif Çakır, AK Parti’yi suçlayarak akılalmaz ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 15:38:00 -
Hâlâ haklı gerekçe istiyor! PKK’nın bombalı hendekleri Elif Çakır’ı kesmedi

 yeniakit.com.tr 

2023 seçimlerine yaklaştıkça Gelecek Partisi cephesinin ekseni iyiden iyiye şaştı. Neyi savunduğu belli olmayan Ahmet Davutoğlu ve saz arkadaşları, hükümeti lekelemek için inanılmaz suçlamalar yöneltmeye başladı. Son olarak Gelecek Partisi’nin gazetesi Karar’da köşe yazan Elif Çakır, Türkiye’de daha fazla kan akmasın diye hükümetin yürüttüğü çözüm sürecini PKK’nın hain saldırılarla bitirdiğini görmezden gelerek akılalmaz ifadeler kullandı.

“Çözüm sürecinin neden rafa kalktığını nasıl anlatabilir?”

Bugünkü yazısında Çakır, “Zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aleyhine olarak daralıyor. Yüzde 80’e çıkmış enflasyon, işsizlik, maddi manevi değerlerde yaşanan çöküntü. Hangi birini düzeltebilir. Kürtlere ne diyebilir? Çözüm sürecinin neden rafa kalktığını nasıl anlatabilir? Hangi haklı gerekçeyi söyleyebilir?” dedi.

Çözüm sürecini PKK bitirdi!..

Türkiye, daha fazla insan ölmesin diye çözüm sürecini başlattı, terör örgütü PKK’nın silah bırakması şart koşuldu, bir süre her şey yolunda göründü, ancak terör örgütü PKK, kanının gereğini yerine getirerek çözüm sürecini baltaladı, 2 polisimizi uyurken şehit etti, hendekler kazıp Doğu’daki illerde özerklik ilan etmeye kalkıştı, sokaklarda asfaltın altına bomba döşedi, HDP’li vekiller teröristlere bomba taşıdı… FETÖ’nün de o dönem etkin olmasını fırsat bilen PKK, bazı illeri silah deposu haline getirdi.

Tüm bu rezilliklerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla teröristlerin tepesine binildi!.. Çözüm süreci, Erdoğan’ın tabiriyle buzdolabına kaldırıldı. Sürecin bitmesine tamamen PKK neden oldu.

Elif Çakır’ın tüm bunları görmezden gelip Erdoğan’ı suçlamasının ardından, “Sokakların altına döşenen bombalar, kazılan hendekler, polislerin şehit edilmesi gibi gerekçeler Elif Çakır’ı kesmemiş” yorumları yapıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23