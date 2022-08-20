Hâlâ haklı gerekçe istiyor! PKK’nın bombalı hendekleri Elif Çakır’ı kesmedi

yeniakit.com.tr

2023 seçimlerine yaklaştıkça Gelecek Partisi cephesinin ekseni iyiden iyiye şaştı. Neyi savunduğu belli olmayan Ahmet Davutoğlu ve saz arkadaşları, hükümeti lekelemek için inanılmaz suçlamalar yöneltmeye başladı. Son olarak Gelecek Partisi’nin gazetesi Karar’da köşe yazan Elif Çakır, Türkiye’de daha fazla kan akmasın diye hükümetin yürüttüğü çözüm sürecini PKK’nın hain saldırılarla bitirdiğini görmezden gelerek akılalmaz ifadeler kullandı.

“Çözüm sürecinin neden rafa kalktığını nasıl anlatabilir?”

Bugünkü yazısında Çakır, “Zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aleyhine olarak daralıyor. Yüzde 80’e çıkmış enflasyon, işsizlik, maddi manevi değerlerde yaşanan çöküntü. Hangi birini düzeltebilir. Kürtlere ne diyebilir? Çözüm sürecinin neden rafa kalktığını nasıl anlatabilir? Hangi haklı gerekçeyi söyleyebilir?” dedi.

Çözüm sürecini PKK bitirdi!..

Türkiye, daha fazla insan ölmesin diye çözüm sürecini başlattı, terör örgütü PKK’nın silah bırakması şart koşuldu, bir süre her şey yolunda göründü, ancak terör örgütü PKK, kanının gereğini yerine getirerek çözüm sürecini baltaladı, 2 polisimizi uyurken şehit etti, hendekler kazıp Doğu’daki illerde özerklik ilan etmeye kalkıştı, sokaklarda asfaltın altına bomba döşedi, HDP’li vekiller teröristlere bomba taşıdı… FETÖ’nün de o dönem etkin olmasını fırsat bilen PKK, bazı illeri silah deposu haline getirdi.

Tüm bu rezilliklerin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla teröristlerin tepesine binildi!.. Çözüm süreci, Erdoğan’ın tabiriyle buzdolabına kaldırıldı. Sürecin bitmesine tamamen PKK neden oldu.

Elif Çakır’ın tüm bunları görmezden gelip Erdoğan’ı suçlamasının ardından, “Sokakların altına döşenen bombalar, kazılan hendekler, polislerin şehit edilmesi gibi gerekçeler Elif Çakır’ı kesmemiş” yorumları yapıldı.