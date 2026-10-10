Hal yolunda korku dolu anlar: Bayrampaşa’da yolcu otobüsü alev alev yandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bayrampaşa’da seyir halindeki yolcu otobüsünün arka kısmında çıkan yangın, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Bayrampaşa Hal yolu üzerinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünden aniden alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler, otobüsün arka kısmını kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Öte yandan, otobüsten alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.