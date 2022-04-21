Haktan bahsedenler en çok hak yiyenler

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

UHİM’in yayınladığı “2020-2021 Dünya Hak İhlalleri Raporu”nda ABD ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra siyonist İsrail, Çin ve Rusya gibi egemen devletlerde yaşanan korkunç hak ihlalleri tek tek sıralandı. Hukuktan ekonomiye, siyasetten medyaya, çevreden sağlığa 7 kritik başlıkta sıralanan skandallarla, evrensel hakların bu ülkelerde nasıl çiğnendiği gözler önüne serildi.

Irkçılık, ayrımcılık, İslamofobi, şiddet ve soykırım gibi vahim konulara değinilen raporda, siyonist İsrail’in Filistin’deki hak ihlallerinin arttığı, Doğu Türkistan’da Çin Komünist yönetiminin soykırım yaptığı, dünyaya demokrasi ve insan hakları götürme iddiasındaki ABD’nin insan hakları kavramını kendi hukuksuzluklarına meşru zemin olarak kullandığı, kendisini demokrasinin beşiği olarak ifade eden Avrupa’nın ırkçılık ve İslamofobik reflekslerin boyunduruğunda olduğuna dikkat çekildi.

Rapora göre 2020’de Fransa’da İslamofobik suçlar bir önceki yıla göre yüzde 53 gibi korkunç bir oranda yükselirken, Almanya’da da %8 artış kaydedildi.

Müslümansan cahil kal!

Eğitim eşitsizliklerinin bildirildiği raporda, Avrupa ve okyanus ötesinde mülteci, azınlık çocuklar ile Müslüman çocuklarına karşı eğitimde fırsat eşitliği hakkı ihlal edilerek, düşük ve yetersiz seviyedeki eğitime mahkum edildiğine işaret edildi. UHİM’in raporunda İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim politikalarını devam ettiği, son 10 yılda yıkılandan daha fazla Filistinlilere ait özel ve kamu binalarından daha fazlasının 2020 yılı içerisinde İsrail işgal rejimi tarafından yıkıldığı kayda geçirildi. Filistin’de yeşil hat içerisinden bulunan 248 ev, Batı Yaka’da ise 848 ev ve yerleşim birimi yıkılarak 2 bin 30 dönüm araziye el konulduğu aktarıldı.

İşgalci İsrail’in engelleyici ve saldırgan politikaları dolayısıyla Filistin’de örgün eğitim verilemiyor.

“2020 -2021 Dünya Hak İhlalleri Raporu” isimli çalışma UHİM’in resmi internet sitesi www.uhim.org adresi üzerinden ilgililerin erişimine açıldı.