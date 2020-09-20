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Siyaset Haksız nafaka için kanun şart
Siyaset

Haksız nafaka için kanun şart

Süresiz nafaka haksızlığının çözümüne ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM’yi işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 09:19:00 -
Haksız nafaka için kanun şart

Süresiz nafaka haksızlığının çözümüne ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM’yi işaret etti. Bakan Gül, katıldığı bir televizyon programında süresiz nafaka uygulamasını doğru bulmadığını belirterek, şunları dile getirdi:

Bakan da isyan etti

“Elbette nafaka ile geçimini sürdüren kişiler var. Burada düzenleme yapılırken de yeni mağduriyetlerin oluşmaması lazım. Ancak 1-2 yıl evli kalıpta ömür boyunca nafaka vermek zorunda olması da ayrı bir mağduriyet oluşturmakta. Dolayısıyla nafakanın da belirli bir süreye bağlanması gerekir kanaatindeyiz. Tabiki bu konu TBMM’nin takdiri, kanun gerekiyor” dedi.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Süresiz Nafaka Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, şu değerlendirmede, “Kimseyi mağdur etmeyecek çözüm önerisi bellidir. Alt ve üst sınırın belirlendiği nafaka suresi, her iki tarafı da mağdur etmeyecek ve haksız kazanç boşanma sebebi olmayacaktır.”

Evlilik süresi kadar olmalı

Avukat Samet Altuntaş da, “Çağımızın kanayan yarası süresiz nafaka uygulamasına acilen son verilmeli, nafakanın maksimum evlilik süresiyle sınırlandırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. 

Nafaka Mağduru Harun Çebi ise, “Süresiz nafaka uygulaması yüzünden yaşamadığım mağduriyet kalmadı. Yetkililerin bu yaraya biran önce merhem bulması gerekiyor” diye konuştu.

Sözler tutulsun

Nafaka mağduru eşi Hatice T. de “Adalet Bakanımız süresiz nafaka adil değil, meclis çalışma yapıyor açıklamasında bulundu oysa bu açıklamayı 2016 yılında da yapmıştı. Yıl oldu 2020 hâlâ çalışma yapılıyor” görüşünü dile getirdi.


Yeni Akit Gazetesi
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