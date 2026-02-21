  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni! CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı İran tarafı çok sinirlenecek: Avrupa Birliği'nde flaş Devrim Muhafızları kararı Aile düşmanı sekülerizmin en büyük silahı Türk dizilerine, bölüm başı 100 bin dolar devlet desteği! Malatya'da korkutan deprem Atina'da "Türkiye" Paniği: Kuşatma Kuzey Afrika'dan Geliyor! ADD’li beyaz yobazların Ramazan hazımsızlığı! Müzakereler Çıkmazda: Tel Aviv ve Washington Hazırlıkta İsrail ordusunda görevli bebek katili Türk vatandaşı siyonistlerin isimleri ifşa oldu! Rusya 8 bölgeyi Ukrayna'nın elinden aldı!
Gündem Haklıyken haksız duruma düştü: Fotoğraf paylaşan patrona 10 ay hapis
Gündem

Haklıyken haksız duruma düştü: Fotoğraf paylaşan patrona 10 ay hapis

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haklıyken haksız duruma düştü: Fotoğraf paylaşan patrona 10 ay hapis

Sosyal medya üzerinden başkasına ait fotoğrafların izinsiz paylaşılması ağır bir hukuki faturaya dönüştü. Yargıtay, işten ayrılan eski çalışanının fotoğrafını kendi hesabından paylaşan patrona verilen 10 aylık hapis cezasını onadı.

Adalet mekanizması, dijital dünyada işlenen hak ihlallerine karşı tavizsiz duruşunu bir kez daha gösterdi. Ankara’da yaşanan olayda, işten ayrıldıktan sonra kendisine şantaj yapan eski çalışanını ifşa etmek isteyen bir işveren, kaş yaparken göz çıkardı. Eski çalışanının fotoğrafını sosyal medyadan indirip kendi hesabında yorumla paylaşan patron, yargı kıskacına takıldı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski çalışanının fotoğrafını, izinsiz olarak kendi sosyal medya hesabından paylaşan patrona "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, bir işçi, çalıştığı işyerinden ayrılmasının ardından eski patronundan şantajla para istedi. Durumu anlatmak ve ifşa etmek isteyen patron, eski çalışanının sosyal medya hesabından indirdiği fotoğrafı altına yazdığı yorumla kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Eski çalışanın şikayeti üzerine, hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açılan patron, yerel mahkemece 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSTİNAF BAŞKA SUÇTAN HÜKÜM KURDU

Yerel mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, duruşmalı olarak yaptığı inceleme sonucu sanık patron hakkındaki hükmü kaldırdı. İstinaf, sanığa, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

İstinaf kararına itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, "Eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararında hukuka aykırılık görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yargıtay’dan emsal karar: Soğuk iş yeri tazminat getirdi
Yargıtay’dan emsal karar: Soğuk iş yeri tazminat getirdi

Gündem

Yargıtay’dan emsal karar: Soğuk iş yeri tazminat getirdi

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 8. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE)
T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 8. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE)

Resmi İlanlar

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 8. CEZA DAİRESİ (İLK DERECE)

Yargıtay çizgiyi çekti: Gizlenen psikolojik tedavi tam kusur
Yargıtay çizgiyi çekti: Gizlenen psikolojik tedavi tam kusur

Yaşam

Yargıtay çizgiyi çekti: Gizlenen psikolojik tedavi tam kusur

Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı
Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı

Gündem

Ekrem İmamoğlu’na şok! Artık seçilme hakkı yok: Ordu Valisine Hakaret Davası Yargıtay'da Onandı

TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku
TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku

Gündem

TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23