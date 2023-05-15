Haklısın Gökhan! Gerçek en sonunda ortaya çıktı..

Beşiktaşlı eski futbolcu Zan, deprem sürecini provoke ederek siyasete alet etti.

CHP'ye yakın televizyon kanallarında günlerce boy gösteren Zan memleketi Hatay'da İP'in adayı oldu.

Küçük bir azınlığı provoke edip, insanların acısını koltuk sevdasına alet edecek kadar aciz olan Zan, sandıklar açılmaya başladıktan sonra da gözünü bürüyen koltuk hırsıyla toplumu geren paylaşımlar yaptı.

Henüz sandıkların bir kısmı açılmışken, muhalefet seçmenini provoke eden ifadeler kullanan Zan, Anadolu Ajansı'nı verileri yanlış aktarmakla suçladı. Gökhan Zan, "Gerçek en sonunda açığa çıkacak." dedi.

Sabah uyandığında vekil seçilemeyerek sandığa gömülüp yenilgiyle yüzleşen Zan, oy sayımları sürerken şu ifadeleri kullanmıştı:

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Yayınlanan manipülatif sonuçların moralinizi bozmasına müsaade etmeyin, gerçek en sonunda açığa çıkacak. Kesinlikle oyların takibini bırakmayalım. Hep birlikte yarın güzel bir sabaha merhaba diyeceğiz.