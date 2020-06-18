Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı
Samsun’da hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.
Samsun’da hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı. Tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan M.B.’yi Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi’nde yakalarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen M.B. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.