Hakkı Bulut kimdir, sağlık durumu nasıl? Hakkı Bulut kaç yaşında, nereli, hastalığı nedir?

Hakkı Bulut sahne aldığı sırada bir anda rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Acil ameliyata alınan usta isim hakkında bilgi almak isteyen sevenleri internette arama yapmaya başlarken; Hakkı Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Yoğun bakımdaki kritik süreci devam eden sanatçının kızı sosyal medyadan dua isterken, kamuoyu Hakkı Bulut'un hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl? sorularının cevabına kilitlendi.

Usta sanatçı Hakkı Bulut, Beylikdüzü'nde sahne aldığı esnada rahatsızlandı. 79 yaşındaki sanatçı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAKKI BULUT'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hakkı Bulut, ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Bulut’un genel sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE RAHATSIZLANMIŞTI

Hakkı Bulut, 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde konser vermek üzere gittiği Tokat'ta da rahatsızlanmıştı.

Sahneye çıkmadan kısa süre önce tansiyonu yükselen sanatçı, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, kısa süreli tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

HAKKI BULUT KİMDİR?

3 Şubat 1945'te Tunceli ili, Mazgirt ilçesi, Aktarla köyünde doğdu. İlkokul 5. sınıfa kadar doğduğu köyde, ortaokul 1. sınıfı Tunceli'de, 2. sınıfı Mazgirt'de okudu. Daha sonra Adana'ya göçtü ve ortaokul 3. sınıfı da Ceyhan'da bitirdi. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra dışarıdan Adana Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Öğretmenliğe başladığı yıllarda babasının saz çalmasının etkisi ve müziğe küçük yaşta olan ilgisi sebebiyle müzikle de uğraştı. 1967 yılında ilk plak çalışmasını yaptı. Leylam isimli ilk plağında Orhan Gencebay ve Arif Sağ kendisine bağlama çalarak eşlik ettiler. 1969 yılında Adana'da yapılan Altın Ses müsabakasında birincilik almasının ardından ikinci plak çalışmasını yaptı ve hemen akabinde yine güfte ve bestesi kendisine ait olan İkimiz bir fidanız isimli eserini (1969) okudu. Daha sonra bu eseri müsaade vererek onlarca sanatçının seslendirmesine olanak tanıdı. (Örneğin ;Tülay Özer 1974, İbrahim Tatlıses 1974, Kamuran Akkor 1975)

Sanatçı bu yıllarda yaptığı başta Ben Buyum, Falcı, Ben Köylüyüm, Dokunmayın Dünyama gibi eserlerle bugünkü arabesk müziğinin ilk temellerini 1969 yıllarında atanlardan biri olarak bu güne kadar 18 45'lik plak, 58 albüm çalışmasına imza attı. 900 eserinin beste ve güftesi kendisine ait olan sanatçı 6 Altın Plak, 1 Altın CD ve Ben Tövbemi Geri Aldım, Son Mektup isimli Long Play çalışması ile Altın Long Play ödülünü almış olup çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından defalarca ödüle layık görülmüştür. Sözleri kendisine ait olan eserlerini sanatçı başka sanatçılara vermek suretiyle de seslendirmelerine olanak tanımıştır. 250'ye yakın eseri başka sanatçılar tarafından seslendirilmiştir.

1988 yılında arabesk müzikteki bazı olumsuzlukları eleştirenler, Kültür Bakanlığınca ve ülkede yarattığı olumlu olumsuzlukları incelenmek amacı ile Kültür Bakanlığının tertiplediği kongrede konuşmacı olarak bulunan Hakkı Bulut'tan arabesk bir parça (örnek olması amacı ile) istendi. Sanatçı 6 ay önce piyasaya çıkardığı Seven Kıskanır albümünden Seven Kıskanır isimli bestesinin aranjesini Esin Engin ile beraber gerçekleştirdi ve şarkıyı Bakanlığa sundu. Bu eserle ilk kez TRT'nin kapıları resmi olarak Hakkı Bulut'a açıldı. Bu şarkı TRT ekranlarında halka ve Atatürk Kültür Merkezi'nde basına sunuldu.

Sanatçının 12 sinema filmi ve 2016 itibarıyla 61 albümü bulunmaktadır. Ayrıca söz ve müzikler de kendisine aittir. Son olarak 28 Haziran 2016 tarihinde “Kutuplarda Gül Yeşertirim” adlı 61. albümünü piyasaya çıkardı. Hakkı Bulut bir röportajında albümün üç şarkısına klip çekeceğini ve nasip olursa 120 yaşına kadar yaşayıp albüm sayısını yüze tamamlayacağını söylemiştir