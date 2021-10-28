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Gündem Hakkarili Jirki aşiretinden altın kararı! Teker teker imzaladılar
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Hakkarili Jirki aşiretinden altın kararı! Teker teker imzaladılar

Hakkari'de yaşayan Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra yapılacak olan düğünler için altın ve takı düzenlemesi getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 10:24:00 -
Hakkarili Jirki aşiretinden altın kararı! Teker teker imzaladılar

Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL'nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı. Karar aynı zamanda gelinlik ve kuaförün yanı sıra damat tarafından akrabalara gönderilen hediyeleri de kapsıyor. Karara uymayanların düğünlerine katılım olmayacak.

Gelinlik ve kuaför olmayacak. Damat tarafından akrabalara verilen hediyeler olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır” dedi.

Alınan kararın altında aşiret liderlerinin isim ve imzaları yer aldı.

 

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