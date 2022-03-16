Hakkarili genç atık malzemelerden skorsky helikopter yaptı

Berçelan Mahallesi'nde babasından kalma toprak damlı evde yaşayan Necati Zirek, atıl durumdaki malzemelerle skorsky helikopter yaptı. Çocuk yaşta elektrik ve elektronik aletlere merakı sayesinde endüstri meslek lisesini okuyan, bir süre sanayide ve tornacıda çalışan Zirek, iş yerlerinin kapanması üzerine işsiz kaldı. Toprak damlı evinin bir bölümünü kendi imkanlarıyla atölyeye çeviren Zirek, atıl durumdaki malzemelerle farklı ebatlarda skorsky helikopterler yapıyor.

Tek hayalinin yaptığı helikopterleri uçurmak olduğunu ifade eden Necati Zirek, imkan verilmesi halinde Hakkari'yi TEKNOFEST'te temsil etmek istediğini söyledi. Zirek, “Endüstri meslek lisesi mezunuyum. Çocukluğumdan beri elektrik, elektronik ve teknolojiye merakım vardı. Bir süre sanayide çalıştım. İş yeri kapanınca boşta kaldım. Evimin bir bölümünü atölyeye çevirdim. Bu defa atıl durumdaki malzemelerle skorsky helikopter yaptım. Tıraş makinesinin motorunu kullanarak pervane sistemine monte ettim. Helikopter şarjla çalışıyor. Her iki pervanenin ayrı düğmesi ve ayrı jakı var. Şu an tek hayalim bu helikopteri uçurmaktır” diye konuştu.