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Gündem Hakkari'den acı haber! 1 Askerimiz şehit oldu
Gündem

Hakkari'den acı haber! 1 Askerimiz şehit oldu

Piyade sözleşmeli Er Ebubekir Sel Hakkari'de meydana gelen askeri kazada şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 08:24:00 - 2021-10-28 09:04:30
Hakkari'den acı haber! 1 Askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hakkâri’de meydana gelen askeri araç kazasında P. Söz. Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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Yorumlar

Ş

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin.
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gedikli

ölen her asker için iki hdp li milletvekilinin idamını öneriyorum.
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