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Aktüel Hakkari'de yüksekten düşen asker şehit oldu
Aktüel

Hakkari'de yüksekten düşen asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-25 14:29:42 -
Hakkari'de yüksekten düşen asker şehit oldu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevi sırasında yüksekten düşerek yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görevi sırasında yüksekten kayalıklara düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım yaralandı.

Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehidin naaşının, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenecek törenle memleketine uğurlanması bekleniyor.

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