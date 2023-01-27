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Gündem

Hakkari'de terör operasyonu! Silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 20:08:00 -
Hakkari'de terör operasyonu! Silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari-Çukurca'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe kırsalında "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Bek 2023-28 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 13 şarjör ve 160 fişek ile mutfak tüpü ele geçirildi.

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