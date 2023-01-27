Hakkari'de terör operasyonu! Silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari-Çukurca'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe kırsalında "Eren Abluka Sonbahar Kış-5 Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Bek 2023-28 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 13 şarjör ve 160 fişek ile mutfak tüpü ele geçirildi.