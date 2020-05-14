Hakkari'de sosyal medyada toplanan gençler, ihtiyaç sahiplerinin gönlüne dokunuyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gençler, kendi imkanlarıyla aldıkları yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Sosyal medyada bir araya gelen gönüllü gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlattı.

Gençler, kendi imkanlarıyla edindikleri, içinde nakdi yardımın bulunduğu zarf, gıda malzemesi, ev eşyası, oyuncak ve elbiselerin yer aldığı paketleri ailelerin evlerinde teslim ederek gönüllerine dokunuyor.

Kampanyayı başlatan gençlerden Hamdullah Kaya, yaptığı açıklamada, özelikle son 2 ayda hem dünyada hem de Türkiye'de virüs nedeniyle maddi anlamda sıkıntıların yaşandığını söyledi.

Hakkarili gençler olarak kendi aralarında bir şeyler yapmak istediklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarla sosyal medyada tanışıp, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizlere yardımcı olmak isteyen herkesin desteklerini bekliyoruz. Mübarek Ramazan ayındayız, filtrelerinizi, zekatlarınızı maddi durumu iyi olmayan ailelere verirsek onlara büyük destek sağlarız. Bizlere sosyal medyada 'Hakkarim Yardım' sayfasından ulaşabilirler."



