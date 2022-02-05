Hakkari'de silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var!

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi’nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Kurtarılamadı

Hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan H.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hastane Çevresinde Yoğun Önlem

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın daha fazla büyümemesi için hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı belirtildi.