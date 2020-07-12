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Hakkari'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 23:55:20 -
Hakkari'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlçeye 45 kilometre mesafedeki beldede, husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kurşunların isabet ettiği Husret (40) ve oğlu Kemal Akarsu (16) hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri, geniş güvenlik önlemi alırken yaralı kişi ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de hastane morguna götürüldü.

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