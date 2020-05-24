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Aktüel

Hakkari’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Hakkari’de kuvvetli rüzgar bazı mahallelerde etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:11:03 -
Hakkari’de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Hakkari’de kuvvetli rüzgar bazı mahallelerde etkili oldu.


Hakkari’nin değişik mahallelerinde 3 binanın çatısını uçtu. Yola savrulan sac ve tahta parçalarını olay yerine gelen itfaiye ekipleri topladı. Şiddetli rüzgarla oturdukları binanın çatısının uçurduğunu vatandaşların imdatlarına belediye itfaiye ekiplerinin yetişti.


Vatandaşlar, "Biz deprem oldu diye korktuk. Çatıdan büyük bir ses geldi. Hemen yukarı çıktık. Rüzgar çatıyı komple uçurmuştu. İtfaiye müdürlüğü ekipleri yardımımıza koştu. Çatıların bazılarını yerine yerleştirirken, bazılarına ise branda ile kapatmaya çalıştık. Anında olay yerine gelen itfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

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