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Medya Hakkari'de sahne alan Tıvorlu İsmail'in zor anları!
Medya

Hakkari'de sahne alan Tıvorlu İsmail'in zor anları!

Hakkari'deki ücretsiz halk konserinde sahne alan Tıvorlu İsmail, konseri izleyenlerin ilgisi sebebi ile zor anlar yaşadı. Hakkarililer, Tıvorlu İsmail'i ayağından tutup sallayarak aşağı düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 20:13:00 - 2022-09-17 20:16:44

Sıra dışı hareketleri, giyim-kuşam tarzı ve üslubuyla Güney Doğu'da geniş bir hayran kitlesi olan Tıvorlu İsmail, Hakkari'deki ücretsiz halk konserinde sahne aldı.

Hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Tıvorlu İsmail, kendisine gösterilen ilgi sebebi ile zor anlar yaşadı.

Ayağından çekip aşağı düşürdüler

Hakkarililer, gecenin ilerleyen saatlerinde, Tıvorlu İsmail'i ayaklarından çekerek sahneden aşağı düşürdü.

O anlar sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

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