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Hakkari'de sağlık çalışanları için 2 bin 365 fidan dikildi

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:07:04 -
Hakkari'de sağlık çalışanları için 2 bin 365 fidan dikildi

HAKKARİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başlattığı "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyası kapsamında, Hakkari'de sağlık çalışanları için 2 bin 365 fidan toprakla buluşturuldu.

Yeni Mahalle'deki Vatan Tepesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelede çok başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

Virüs ile mücadelede Hakkari'nin çok iyi durumda olduğunu belirten Akbıyık, ''Tabi bunda bütün kurumların payı var. Başta sağlık çalışanlarımızın tamamı mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalıştılar. Biz de Hakkari halkı adına onlara teşekkür ediyoruz. Bu ormanla da inşallah çabaları emekleri kalıcı olarak yaşayacak. Hayırlı uğurlu olsun.’’

Akbıyık, daha sonra katılımcılarla birlikte 2 bin 365 sağlık çalışanı adına fidan dikti.

Programa İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Orman İşletme Müdürü Terzan Gürbüz ve sağlık çalışanları katıldı.


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