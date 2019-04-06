Hakkari'de 'Polis Haftası' kutlamalarına mehteranlı yürüyüş

Hakkari’nin Çukurca İlçesi merkezinde Çukurca Kaymakamlığı ile Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve dev Türk bayraklarının açıldığı yürüyüşe, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile vatandaşlar da katıldı.

"Polis Haftası" dolayısıyla düzenlenen "Kirvem Polis" etkinliğinde de köylerde yaşayan 30 çocuk sünnet ettirildi.

Çocuklar sünnet ettirildi

Saran Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte sünnet olan çocuklara çeyrek altın, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Temel Ayca, Çukurca'daki etkinliklerin tüm ilçelerde yapılması gerektiğine inandığını ifade ederek, "İlçemizdeki 30 çocuk Toplum Sağlığı Merkezi ve devlet hastanemiz tarafından sünnet edildi." dedi.

Törene Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Yüksekova Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Zerin ve kurum amirleri de katıldı.