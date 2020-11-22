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Gündem Hakkari'de PKK'ya büyük darbe! İşte ele geçirilenlerin tam listesi
Gündem

Hakkari'de PKK'ya büyük darbe! İşte ele geçirilenlerin tam listesi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve barınaklar tespit edildi. Yapılan operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:26:00 - 2020-11-22 14:28:36
Hakkari'de PKK'ya büyük darbe! İşte ele geçirilenlerin tam listesi

Terör örgütü PKK’nın kış üslenmesini bertaraf etmek için Hakkari yürütülen operasyonlar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova Ortakçı köyü kırsalında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar tespit etti.

Bidonlar içinde kullanıma hazır EYP düzeneği ele geçirildi.

Tespit edilen mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda;

  • 12 adet jelikan bidon içinde (Toplam 500 kiloluk kullanıma hazır amonyum nitrat ile hazırlanmış E.Y.P. düzeneği ),
  • 1 uçaksavar sehpası,
  • 50 adet elektrikli fünye,
  • 1 adet 61 mm havan hassas tapası,
  • 136 adet uçaksavar mermisi (Atıma Hazır), -96-Adet Sk 47 fişeği,
  • 39 adet küçük tüp 39,(E.Y.P yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış),
  • 7 adet büyük tüp,(E.Y.P yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış),
  • 600 adet boş Ak 47 kovanı,
  • 14 top elektrik kablosu (1400 Metre E.Y.P yapımında kullanılmak üzere 0.75 mm.),
  • 2 adet jenaratör ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesine el konuldu.
  • 6 adet anti- tank roketatar mühimmatı bulundu

Hakkari Yüksekova ilçesi Gedikli kırsalında ise bölücü terör örgütüne ait bir sığınakta, mühimmat, patlayıcı ve EYP düzeneği olduğu bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca operasyonda gerçekleştirildi.

Operasyonda;

  • 6 adet Anti-Tank roketatar muhimmatı
  • 5 adet roket atarlara ait sevk fisegi
  • 1 adet basma düzenekli Eyp düzenegi
  • 5 adet el bombasi
  • 8 adet el bombasi fünyesi
  • 1565 adet bixi mühimmatı ele geçirildi

Ayrıca yine Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı Mezrası kırsalından Irak'a eroin götürüleceği istihbari bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda; 18 adet preslenmiş paket (500 Gramlık), 2 adet 1 kg’lık poşette olmak üzere toplam 11 kg uyuşturucu/uyarıcı (eroin) maddeye el konuldu.

 

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