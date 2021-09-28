Hakkari’de PKK’ya bir darbe daha
Hakkari kırsalında bir mağarada silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçenin Bölük köyü kırsalında dün tespit edilen mağarada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör, M-1 piyade tüfeği, el dürbünü, 5 litrelik plastik bidon içinde hazırlanmış amonyum nitrat patlayıcı, 3 el bombası, 2 piknik tüpü, 7.62 milimetre çapında 363 mühimmat, 13 uçaksavar mühimmatı, bantlanmış 2 pil bloğu, bilgisayar monitörü, 3 biksi mayonu, 15 rulo kablo ve düz tornavida ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.