  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:50:37 -
Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İl merkezine bağlı Kavaklı köyü kırsalına 23 Haziran'da operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri sığınakta iki kalaşnikof, 100 fişek ve şarjör buldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı