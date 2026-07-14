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Gündem Kenti satışa çıkardılar! Dürziler, Süveyda’yı İsrail’e peşkeş çekiyor
Gündem

Kenti satışa çıkardılar! Dürziler, Süveyda’yı İsrail’e peşkeş çekiyor

Yeniakit Publisher
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Kenti satışa çıkardılar! Dürziler, Süveyda’yı İsrail’e peşkeş çekiyor

Esed’in devrilmesiyle Suriye huzur ve istikrara yelken açarken, güneydeki Süveyda’dan skandal bir ihanet çağrısı yükseldi. Dürzi lider Hikmet el-Hicri, yeni dönemdeki kazanımları sabote etmek için bölgeyi işgalci İsrail’e entegre etmeyi teklif etti. Tel Aviv’in piyonu Hicri, “İsrail’in desteği üzerinden geleceğimizi inşaa edeceğiz” derken siyonistlere entegre olma çağrısı yaptı.

TAHSİN HAN

Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından suların durulmadığı güney kenti Süveyda’daki ayrılıkçı hain Dürzilerden Orta Doğu’da yeni bir çatışmayının fitilini ateşleyecek nitelikte skandal bir çağrı geldi. Londra merkezli Middle East Eye (MEE) sitesinin haberine göre; Süveyda’daki çatışmaların yıl dönümünde sahneye çıkan İsrail piyonu Dürzilerin ruhani lideri Hikmet el-Hicri, açıkça İsrail’e entegrasyon (katılım) ve sığınma imasında bulunarak Orta Doğu siyasetinde yeni bir “iş birlikçilik” tartışmasının fitilini ateşledi.

ÖZERKLİK MASKESİ ALTINDA SİYONİZM HİZMETKARLIĞI

Konuşmasında “özerklik ve bağımsız bir model” vizyonundan dem vuran El-Hicri, çok geçmeden asıl niyetini ve arkasını yasladığı gücü ifşa etti. Coğrafi yakınlığı bahane ederek işgalci İsrail rejimine teşekkür kuyruğuna giren Dürzi lider, şu skandal ifadeleri kullandı: “Bize destek olanları asla unutmayacağız. Özellikle coğrafi yakınlığımız nedeniyle İsrail Devleti’ni zikretmek isterim. Bize saygı duyana saygı duyarız; güven içinde yaşamak için onların desteğinin üzerine geleceğimizi inşa edeceğiz.”

Kendi topraklarında bağımsızlık iddia ederken, bölgeyi kan gölüne çeviren bir işgal rejiminin himayesine girmeyi “güvenlik” olarak pazarlayan El-Hicri’nin bu çıkışı, yerel analistler tarafından “Siyonizmin gönüllü uşaklığı ve bölgeyi bölme planlarında piyon olmak” şeklinde yorumlandı.

 

BÖLÜNMÜŞ TOPLUM, TEHLİKELİ KUMAR

Esad sonrası Suriye’de Ahmed el-Şaraa (Cevlani) liderliğindeki geçici yönetimin yeni parlamento oluşumunda Süveyda’yı dışlamasını fırsat bilen El-Hicri, Dürzi toplumunun geleceğini tehlikeli bir kumara alet ediyor.

Geçtiğimiz yıl Bedevilerle yaşanan ve 2 binden fazla insanın öldüğü çatışmaları bahane eden İsrail, Süveyda ve Şam’a hava saldırıları düzenleyerek “Dürzileri koruma” tiyatrosu oynamıştı. El-Hicri’nin bu saldırıları defalarca övmesi ve son olarak “entegrasyon” sinyali vermesi, Tel Aviv’in “Büyük İsrail” ve Suriye’yi parçalama projelerine eyaleti altın tepside sunma hamlesi olarak görülüyor.

Ancak Dürzi toplumu homojen değil; el-Hicri’nin bu Siyonizm eksenli hamleleri, işgal rejimiyle yan yana gelmeyi reddeden ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan diğer Dürzi gruplar arasında büyük bir infiale ve yeni çatışma risklerine gebe. El-Hicri, “özerklik” vaadiyle kendi halkını İsrail’in bölgedeki ileri karakolu haline getirme yolunda hızla ilerliyor.

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