Bakan Gürlek tek tek açıkladı! Ahbap ve Yazıcıoğlu soruşturmasında sıcak gelişmeler

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı muhabirlerinin sorularını cevaplandırdı. Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ve merhum Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına yönelik yaşanan sıcak gelişmeleri açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili, MASAK raporlarının incelendiğini ve soruşturmanın daha da genişleyebileceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmanın gizliliğine vurgu yapan Bakan Gürlek, “Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 adet gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir. ” dedi.

Bakan Gürlek Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’e daha önce yurt dışı çıkış yasağı koyulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındığını ifade etti.

YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin soru üzerine Bakan Gürlek, “Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var.” şeklinde konuştu.

Bakan Gürlek, "Soruşturmada şüpheli olanlar arasında FETÖ ile iltisaklı olanlar da var mı?" sorusuna "Evet, var" cevabını verdi.