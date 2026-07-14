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Dünya Kendi ülkesinin vekilini bile sattı! Ha Netanyahu ha ABD İsrail büyükelçisi
Dünya

Kendi ülkesinin vekilini bile sattı! Ha Netanyahu ha ABD İsrail büyükelçisi

Yeniakit Publisher
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Kendi ülkesinin vekilini bile sattı! Ha Netanyahu ha ABD İsrail büyükelçisi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından alıkonulmasını kınamak yerine olayın, "önceden kurgulanmış bir provokasyon" olduğunu belirtti.

Büyükelçi Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Khanna'nın Batı Şeria ziyareti sırasında Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerce alıkonmasına ilişkin "silah zoruyla tutulmak diye bir şey yok." iddiasında bulundu.

Huckabee, Khanna'nın Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından alıkonulmadığını ve olayın "önceden kurgulanmış bir provokasyon" olduğunu savundu.

ABD Büyükelçiliğinin, Khanna'nın bölgeye ziyaret düzenleyeceğinden haberdar olmadığını savunan Huckabee, "Bir Kongre üyesinin geleceğinden haberimiz yoktu. Bilseydik yasaklı bölgeye gitmeyin derdik." ifadelerini kullandı.

 

Khanna, İsrailliler tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu

İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından ise İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin haberinde de Khanna'nın 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hakaretlerine maruz kaldığı aktarılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri savunarak ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria'da "suça sürüklenmiş reşit olmayan gençler" tarafından alıkonulduğunu iddia etmişti.

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