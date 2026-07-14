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Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

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AA Giriş Tarihi:

Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Kelaynaklar, Türkiye'de 1970'li yıllarda sayıları 100'ün altına kadar düşmüştü. Uzun yıllardır sürdürülen koruma çalışmaları sayesinde kelaynaklar yeniden çoğalmaya başladı.

#1
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Temmuz ayının gelmesiyle, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki koruma istasyonunda bulunan kelaynaklar kafeslere alınmaya başlandı.

#2
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Şubat ayına kadar bu güvenli alanda yaşamlarını sürdürecek olan kuşlar, üreme döneminin yaklaşmasıyla yeniden doğaya bırakılacak.

#3
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Bu uygulama sayesinde, göç yollarında avcılık, zehirlenme ve habitat kaybı gibi nedenlerle yaşanan kayıpların önüne geçilerek kelaynak popülasyonu koruma altında tutuluyor.

#4
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…

#5
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…

#6
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…

#7
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…

#8
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…

#9
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…

#10
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…

#11
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…

#12
Foto - Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı

Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…

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