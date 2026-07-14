Nesli tehlike altında! Kelaynaklar için ‘kafesli’ koruma dönemi başladı
Kelaynaklar, Türkiye'de 1970'li yıllarda sayıları 100'ün altına kadar düşmüştü. Uzun yıllardır sürdürülen koruma çalışmaları sayesinde kelaynaklar yeniden çoğalmaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kelaynaklar, Türkiye'de 1970'li yıllarda sayıları 100'ün altına kadar düşmüştü. Uzun yıllardır sürdürülen koruma çalışmaları sayesinde kelaynaklar yeniden çoğalmaya başladı.
Temmuz ayının gelmesiyle, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki koruma istasyonunda bulunan kelaynaklar kafeslere alınmaya başlandı.
Şubat ayına kadar bu güvenli alanda yaşamlarını sürdürecek olan kuşlar, üreme döneminin yaklaşmasıyla yeniden doğaya bırakılacak.
Bu uygulama sayesinde, göç yollarında avcılık, zehirlenme ve habitat kaybı gibi nedenlerle yaşanan kayıpların önüne geçilerek kelaynak popülasyonu koruma altında tutuluyor.
Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…
Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…
Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…
Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…
Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…
Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…
Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…
Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…
Nesli tehlike altındaki kelaynaklardan kareler…
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