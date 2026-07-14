9 ay önce gitti, hala haber alınamadı! İki komşu ülke harıl harıl onu arıyor

Diplomatik kaynaklar, yaklaşık 9 ay önce Yunanistan'a gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Taner Balat'ın durumuna ilişkin Dışişleri Bakanlığınca gerekli girişimlerde bulunulduğunu bildirerek şunları kaydetti:

"Taner Balat isimli kayıp vatandaşımızın akıbeti hakkında Atina Büyükelçiliğimizce Yunanistan Dışişleri Bakanlığından 2025 ve 2026 yıllarında iki ayrı nota ile bilgi talebinde bulunulmuştur. Yunan tarafı, cevabi notasında, Taner Balat hakkında herhangi bir bilgileri olmadığını bildirmiş; konu hakkında kayıp vatandaşımızın ailesine de bilgi verilmiştir."

Kaynaklar, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunun da kayıp vatandaşın durumu hakkında Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Emniyet Müdürlüğü nezdinde de girişimlerde bulunduğunu, ancak bunlar neticesinde de bir bilgi edinilemediğini aktardı.

Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunun, Kumçiftliği (Orestiada) bölgesinde Balat hakkında yayınlanan kayıp ilanının yerel basında yer almasını sağladığını ve konu hakkında yerel basında haberler de yayınlandığını belirten kaynaklar, "Kayıp ilanının Batı Trakya Türk Azınlığı (Rodop, İskeçe ve Meriç illeri) kurum ve kuruluşları ile Gümülcine ve İskeçe Seçilmiş Müftülüklerine de iletilerek, köyler ve mahallelerde paylaşıldığını ancak bir sonuca ulaşılamadığını" belirtti.

Kaynaklar, Gümülcine Başkonsolosluğunun görev bölgesindeki cezaevleri ve göçmen merkezleriyle düzenli aralıklarla temas etmesi ve bilgi talebinde bulunmasına rağmen somut bilgiye ulaşılamadığını ifade ederek, ailenin bu süreçte düzenli olarak bilgilendirildiğini dile getirdi.

Diplomatik kaynaklar, "Gümülcine Başkonsolosluğumuzca tüm azınlık kurum ve kuruluşları nezdinde dikkate getirilen kayıp ilanları sonucunda adı geçenin akıbeti hakkında bir ipucuna rastlanamamıştır." ifadesine yer verdi.