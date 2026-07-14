Avukat Baş’tan Ahbap rezaleti sonrası peş peşe sorular: Haluk Levent nasıl Robin Hood oluverdi?

Avukat Yaşar Baş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent’in deprem döneminde topladığı ve daha sonra buharlaştığı ortaya yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baş, paylaşımında AHBAP meselesinin yalnızca bir "dolandırıcılık vakası" olarak değerlendirilemeyeceğini savunarak, asıl sorunun toplumun güven duygusunun zedelenmesi olduğunu söyledi. Depremin ilk anlarından itibaren devlet kurumlarının güvenilirliğinin çeşitli yöntemlerle hedef alındığını belirten Baş, bu durumun kamuoyunda ciddi bir algı oluşturduğunu ifade etti.

NASIL ROBİN HOOD OLUVERDİ?

Türkiye'nin köklü devlet geleneğine rağmen vatandaşların resmi kurumlar yerine bireysel yardım kampanyalarına yönelmesinin düşündürücü olduğunu belirten Baş, 18 Şubat 2023 tarihinde bir WhatsApp grubunda "Koca bir toplumun yapamadığını bir magazin figürü yaptı" şeklinde bir mesaj yazdığını hatırlattı.

Baş, paylaşımında şu değerlendirmeye yer verdi: "Herkes, dolandırıcılığı bilenen birinin toplumda Robin Hood haline dönüştürülmesini izlemek zorunda kaldı.".

AFAD'ın da bu süreçte itibarsızlaştırıldığını ifade eden Baş, "Milyarları bulan paraları denetlemeye kimse cesaret edemedi" ifadelerini kullanarak bağış süreçlerine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Paylaşımının sonunda Baş, "5 bin yıllık millet, 2 bin yıllık devlet, 1500 yıllık medeniyet; bir dolandırıcı Haluk Levent karşısında teslim oldu" ifadelerini kullanırken, "AHBAP olayı, perceğin kopuşunu düşünmeye sevk ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

PEŞ PEŞE SORULAR

Yaşar Baş paylaşımında şu sorulara cevap aradı: AHBAP’a sadece basit bir dolandırıcılık vakası mı?

Haluk Levent’e bağış için sıraya girenlerin kaçı gerçekten yardım etti? Kaç tanesi dayanışma aidatı ödedi?

Depremin ilk anlarından itibaren devlet kurumlarının güvenilirliğini yönelen organize saldırıları yönetenler de bu dolandırıcılığın suç ortağı değil mi?

5 bin yıllık devlet, 2 bin yıllık devlet Bin beş yüz yıllık medeniyet elde var Haluk Levent diyenlerin bu organize dolandırıcılıktan aldığı pay nedir örneğin?

Sivil toplumumuzun mecmuunun, Deniz Akkaya kadar bile herkesin çok iyi bildiği organize dolandırıcılığa karşı sesini yükseltecek özgüvene sahip olamamasının nedeni nedir mesela?