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Gündem Kadına şiddet iddiası! Nihat Kahveci gözaltına alındı
Gündem

Kadına şiddet iddiası! Nihat Kahveci gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kadına şiddet iddiası! Nihat Kahveci gözaltına alındı

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, bir restoranda eşi Fulya Kahveci'ye tokat attığı ve şişe fırlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kahveci, savcılık sorgusunun ardından şikâyet olmaması üzerine serbest bırakıldı. Öte yandan Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci de sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Sarıyer'de eşiyle yemek yediği restoranda çıkan tartışma sonrası gözaltına alındı. Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla emniyete götürülen Kahveci, sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı.

Takvim ’de yer alan habere göre, Olay, dün (13 Temmuz) akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski milli futbolcu Nihat Kahveci ve eşi Fulya Kahveci restoranda yemek yedikleri sırada aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

"TOKAT ATTI VE ŞİŞE FIRLATTI" İDDİASI

Çevredeki vatandaşların ve restoran görevlilerinin şahit olduğu kavgada, Nihat Kahveci'nin eşine tokat attığı ve ardından şişe fırlattığı iddia edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.

ŞİKÂYET OLMAYINCA SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski milli futbolcuyu gözaltına aldı. A Haber'den Ahmet Nazif Vural'ın aktardığına göre emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Kahveci, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. Olayla ilgili yeni bir şikâyetin bulunmadığı öğrenilirken, Nihat Kahveci savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Biz Nihat Kahveci'yle 19 Temmuz 2018' den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var sevgi ve saygı çerçevesinde medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen, ilişkimizi arkadaşlığımızı dostluğumuzu beraberliğimizi her zaman korumayı sağladık bundan sonra da aynı şekilde sağlıyor olacağız. Ek olarak eşler arada aynı fikirde olmayabilir tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır, böyle yalan haberleri kınıyorum bu tip haberleri yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."

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Yorumlar

bize örnek gösterilenler

siyasetcisi aynı sanatcısı aynı sporcusu aynı değişen bir sey yok yani sorsanız hepsi şiddete karsı

Ömer

Olsa da olmasa da ailevi mesele Bize ne ?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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