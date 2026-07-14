  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devlete saldırıp o derneği övmüşlerdi! AHBAP yüzsüzleri Ahbap’a operasyon sonrası yeniden gündem oldu! Kamera önünde gözyaşı kamera arkasında kahkaha Mideleri de dolandırıcının ismine göre bulanıyor! Solaklardan Ekrem'e öyle Haluk'a böyle... Türkiye, Netanyahu hakkında kırmızı bülten kararı çıkardı! Cezaevinde ziyaret etti! Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a övgüler CHP'li belediye 15 Temmuz pankartını söktü! Şehidimiz Ömer Halisdemir için skandal sözler Şehitler anısına koşulacak: İstanbul'da bu yollar yarın trafiğe kapatılacak AB’nin Kıbrıs hamlesine rest Ölümü sonrası 4 günlük yas ilan edilmişti! Başkan Erdoğan taziyeye gidiyor Özgür’ün tek sermayesi iftira!
Dünya Fildişi Sahili’nde akılalmaz kaza! 24 ölü, 36 yaralı
Dünya

Fildişi Sahili’nde akılalmaz kaza! 24 ölü, 36 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Fildişi Sahili’nde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Fildişi Sahili Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Odienne’den Yamoussoukro’ya seyir halindeki yolcu otobüsü, Touba-Biankouma yolu üzerinde Bafing Nehri’ne düştü. 69 yolcu ve mürettebat üyesinin bulunduğu otobüste 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Kayıp kişileri aramak için kurtarma ekipleri görevlendirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, tüm sürücülere özellikle mevcut yağmurlu mevsimde dikkatli olma ve trafik kurallarına uyma çağrısında bulunuldu.

Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı!
Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı!

Yerel

Sivas'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1'i ağır 3 yaralı!

Eski Belediye Başkanı kaza yaptı: Araç takla attı!
Eski Belediye Başkanı kaza yaptı: Araç takla attı!

Gündem

Eski Belediye Başkanı kaza yaptı: Araç takla attı!

Kütahya OSB’ye demiryolu hamlesi! Lojistik merkez ihracata hız kazandıracak
Kütahya OSB’ye demiryolu hamlesi! Lojistik merkez ihracata hız kazandıracak

Kobi

Kütahya OSB’ye demiryolu hamlesi! Lojistik merkez ihracata hız kazandıracak

Bakan Kurum'dan Malatya Bakırcılar Çarşısı paylaşımı: Konutlardan sonra iş yerleri de tamam! Bol, bereketli kazançlarınız olsun!
Bakan Kurum'dan Malatya Bakırcılar Çarşısı paylaşımı: Konutlardan sonra iş yerleri de tamam! Bol, bereketli kazançlarınız olsun!

Gündem

Bakan Kurum'dan Malatya Bakırcılar Çarşısı paylaşımı: Konutlardan sonra iş yerleri de tamam! Bol, bereketli kazançlarınız olsun!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Gurbetçilerin araçlarına artık bu ceza kesilmeyecek!
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Gurbetçilerin araçlarına artık bu ceza kesilmeyecek!

İçişleri Bakanı Çiftçi, gurbetçilerin yabancı plakalı araçlarının Türkiye'de kullanımıyla gelen talepler üzerine yeni bir düzenleme yapıldığ..
Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında partisini mutlak butlan sürecine sürükleyen şaibeli kurultay hakkında çarpıcı ..
Irkçılık yapıp nefret suçu işlemişti… Tanju Özcan’a skandal bir kararla beraat verildi!
Siyaset

Irkçılık yapıp nefret suçu işlemişti… Tanju Özcan’a skandal bir kararla beraat verildi!

Bolu’da geçici sığınmacılara yönelik uyguladığı 10 kat pahalı su tarifesi, 100 bin liralık nikah ücreti, iş yeri kapatma ve Arapça tabelalar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23