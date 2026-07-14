Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu! Graham'ın ölümünde derin şüphe
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Siyonist aşığı senatörü Lindsey Graham hayatını kaybederken, ölüm sebebine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Son olarak, LGBT’Lİ bir sapkın olduğu öne sürülen Graham’ın geçirdiği kalp krizinin uyuşturucu kullanımından kaynaklı olduğu iddia edildi.
ABD Temsilciler Meclisi’nin Siyonist aşığı senatörü Lindsey Graham, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Graham’ın ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklanırken, yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
SAPKIN İLİŞKİLER VE UYUŞTURUCU
Dünya basınında adı birçok LGBT’li bir sapkın olarak anılan Graham’ın ölüm nedenine ilişkin tartışmalar devam ederken, Graham’ın geçirdiği kalp krizinin sapkın ilişkiler nedeniyle uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı iddia edildi. ABD tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu ölüm nedeni sadece kalp krizi olarak belirtilirken, söz konusu açıklamaların yanıltmaca olabileceği öne sürülüyor.
TÜRKİYE DÜŞMANI, SİYONİST AŞIĞIYDI
71 yaşında ölen Graham, yıllardır başta terör örgütü YPG’ye verdiği destekle Türkiye düşmanlığı yaparken, terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımına da sahip çıkan alçak kimliği ile hatırlanıyor.
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