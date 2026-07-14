Nerede ihanet orada Sözcü ve Cumhuriyet: Dün teröristin bugün dolandırıcının avukatı

Geçmişte Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı İstanbul Adalet Sarayı’nda kahpece şehit eden DHKP-C’li teröristleri manşetleriyle aklamaya çalışan Cumhuriyet gazetesi, bugün de halkı dolandırdığı iddia edilen Haluk Levent'e arka çıkıyor; fondaş ortağı Sözcü gazetesi ise bu kirli misyona ortak olarak foncularına yaranma yarışında bir kez daha sahne alıyor. Dün eli kanlı terör örgütlerinin borazanlığını yapan Cumhuriyet ve bugün onunla aynı hizada buluşan Sözcü, şimdi de gözaltına alınan Haluk Levent’in avukatlığına soyundu.

Ortaya dökülen şaibeleri örtbas etmek, soruşturmayı sulandırmak isteyen fondaş medya, ağız birliği etmişçesine “Asıl bombayı bekleyin” ve “Asıl bomba çok yakında!” manşetleriyle halkın parasına göz dikenlerin kalkanı olmaya çalışıyor.

DEPREMZEDENİN PARASINI BAHİSLE Mİ BUHARLAŞTIRDINIZ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında Haluk Levent ile birlikte 21 kişi kıskıvrak gözaltına alındı. Suçlamalar yenilir yutulur cinsten değil: Kara para aklama, dernekler kanununa muhalefet ve örgüt üyeliği!

Fondaş medyanın "masum kahraman" gibi pazarlamaya çalıştığı Haluk Levent’in ipliğini ise MASAK raporu bir bir pazara çıkardı.

Millet can derdindeyken toplanan milyonların bahis sitelerinde ve şüpheli hesaplarda döndürülmesine çanak tutanlar, şimdi yargı karşısında hesap veriyor!

DEVLETİ TEHDİT ETMEYE YELTENİYOR: “YAKINDA HAYRETLER İÇİNDE KALACAKSINIZ”

Gözaltına alınmadan önce panikle sağa sola saldıran Haluk Levent’in, kendisini aklamak için İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a adeta yalvaran mesajlar attığı ortaya çıktı. 15 gündür her gün Bakan Yardımcısı'na mesaj attığını itiraf eden Levent, sosyal medya üzerinden de devlete ve yargıya meydan okurcasına, "Yakında yapacağım açıklamalarla hayretler içinde kalacaksınız. Benim özel hayatımı AHBAP ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Kişisel borç-alacak ilişkilerim tamamen konu dışıdır" diyerek suçunu örtbas etmeye çalıştı.

İşte Haluk Levent’in attığı mesaj:

“Sayın bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin. Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız. Tekrar belirteyim: Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır. Ancak ısrarla bununla ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Zaman her şeyi gösterecek” paylaşımında bulundu.

MANSUR YAVAŞ’IN ORTAKLIĞI ‘DA PATLADI: 2025’TE FESH EDİLDİ

Haluk Levent ve AHBAP üzerinden dönen kirli çarkların bir diğer ucu da CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) uzandı. AHBAP Derneği’nin kamu kurumlarıyla yaptığı iş birlikleri mercek altına alınırken, ABB ile 2022 yılında oy birliğiyle kabul edilen ortak hizmet protokolünün, usulsüzlüklerin ve şüphelerin ayyuka çıkması üzerine 2025 yılında apar topar feshedildiği resmi belgelerle kamuoyuna yansıdı. Kirli ortaklıkların foyası bir bir dökülürken, fondaş medyanın bu feshin üzerini kapatmak için neden üç maymunu oynadığı şimdi daha iyi anlaşılıyor.

DÜN TERÖRİSTİN BUGÜN DOLANDIRICININ AVUKATI OLDULAR

Cumhuriyet gazetesi ile Sözcü, bu kez de Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in açıklamalarını manşetlerine taşıdı.

İki gazete de ortak bir söylem etrafında buluşarak, Haluk Levent'in "Asıl bombayı bekleyin" sözünü öne çıkardı. Sözcü gazetesi "Asıl bomba çok yakında" manşetini kullanırken, Cumhuriyet gazetesi de benzer şekilde "Asıl bombayı bekleyin" başlığıyla çıktı. Her iki gazete de Levent'in, soruşturmanın gerçek nedenlerinin ilerleyen günlerde ortaya çıkacağını öne süren açıklamalarına geniş yer verdi.

Oysa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneği yöneticileri ve bağlantılı isimler hakkında gözaltı kararları verildi. Soruşturmanın mali işlemler, dernek faaliyetleri ve çeşitli para hareketlerine ilişkin iddiaları kapsadığı belirtilirken, savcılık sürecinin devam ettiği ifade ediliyor.

Cumhuriyet gazetesi haberinde eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak'ın değerlendirmelerine yer vererek, derneğin mali hareketlerinin neden daha önce incelenmediğine ilişkin sorulara dikkat çekti. Sözcü ise Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a mesaj gönderdiği ve "15 gündür Ahbap'ı denetleyin diyorum" ifadelerini kullandığını öne çıkardı.

Her iki gazetenin de soruşturmanın hukuki boyutundan çok Haluk Levent'in savunmasını ve kamuoyuna verdiği mesajları ön plana çıkarması dikkat çekti.

Savcılık soruşturmasının ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulguların ve hazırlanacak raporların dosyanın seyrini belirlemesi bekleniyor.