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Gündem Mahkemeden 'Yenidoğan çetesi' davasında ara karar
Gündem

Mahkemeden 'Yenidoğan çetesi' davasında ara karar

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Mahkemeden 'Yenidoğan çetesi' davasında ara karar

Milletin idamını istediği bebek katili "Yenidoğan çetesi"nin görülen davasında ara karar açıklandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.

Tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı'nın avukatı Hande Yücedağ, "Serdarova bebek bakımından raporda çelişki vardır. Dosyada hala tutukluluk devamı kararları verilmesi hukuki olarak kabul edilebilir değildir. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz." dedi.

 

Tutuklu sanık Rıza Keykubat'ın avukatı Simay Maraşlı da eylemlerden müvekkilinin sorumlu tutulmasının kabul edilebilir olmadığını savunarak, sanığın beraatini istedi.

Mahkeme, ara kararını açıklamak için duruşmaya 2 saat ara verdi.

Aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 12 Ekim'e ertelendi.

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